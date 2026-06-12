L’été des P’tits loups L’Atelier des P’tits loups Périgueux lundi 29 juin 2026.

Périgueux

L’été des P’tits loups

L’Atelier des P’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:30:00

fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-06-30 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-20 2026-07-21 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-17 2026-08-18

Stage dessin peinture pour enfants.

Horaires de 14h30 à 16h30

Theme Dessin, peinture et loisirs créatifs pour les enfants.

Réservation au moins 24h avant la date du stage .

L’Atelier des P’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 76 atelierpetitsloups@gmail.com

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English : L’été des P’tits loups

L’événement L’été des P’tits loups Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux