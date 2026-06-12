L’été des P’tits loups L’Atelier des P’tits loups Périgueux
L’été des P’tits loups L’Atelier des P’tits loups Périgueux lundi 29 juin 2026.
Périgueux
L’été des P’tits loups
L’Atelier des P’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-20 2026-07-21 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-17 2026-08-18
Stage dessin peinture pour enfants.
Horaires de 14h30 à 16h30
Theme Dessin, peinture et loisirs créatifs pour les enfants.
Réservation au moins 24h avant la date du stage .
L’Atelier des P’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 76 atelierpetitsloups@gmail.com
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English : L’été des P’tits loups
L’événement L’été des P’tits loups Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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