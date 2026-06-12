Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’été des P’tits loups L’Atelier des P’tits loups Périgueux

L’été des P’tits loups L’Atelier des P’tits loups Périgueux

L’été des P’tits loups L’Atelier des P’tits loups Périgueux lundi 29 juin 2026.

Lieu : L'Atelier des P'tits loups

Adresse : 26 Boulevard Lakanal

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Périgueux

L’été des P’tits loups

L’Atelier des P’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 14:30:00
fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-20 2026-07-21 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-17 2026-08-18

Stage dessin peinture pour enfants.

Horaires de 14h30 à 16h30

Theme Dessin, peinture et loisirs créatifs pour les enfants.

Réservation au moins 24h avant la date du stage   .

L’Atelier des P’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 76  atelierpetitsloups@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’été des P’tits loups

L’événement L’été des P’tits loups Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)