AGENDA · Marcq-en-Barœul
L’été du doc, La Corderie, Marcq-en-Barœul
mardi 7 juillet 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
L’été du doc Mardi 7 juillet, 15h00 La Corderie Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Une histoire de nature, d’héritage et d’émerveillement. Au cœur des Vosges, la passion se transmet !