L’été du doc, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

L’été du doc Mardi 7 juillet, 15h00 La Corderie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Une histoire de nature, d’héritage et d’émerveillement. Au cœur des Vosges, la passion se transmet !