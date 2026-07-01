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L’été du doc, La Corderie, Marcq-en-Barœul

mardi 7 juillet 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul

L’été du doc, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
La Corderie
Adresse
56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord

L’été du doc Mardi 7 juillet, 15h00 La Corderie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Une histoire de nature, d’héritage et d’émerveillement. Au cœur des Vosges, la passion se transmet !

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