Soirée lectures d’été, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Soirée lectures d’été Vendredi 3 juillet, 18h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Vous cherchez des idées de lecture pour les vacances d’été ? Vous ne savez pas quoi choisir et aimer avoir des conseils ? C’est parfait, nous organisons une présentation de nos lectures pour l’été.

Il y en aura pour tout les goûts.

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Rendez-vous dans le jardin si le temps le permet, sinon dans les espaces de la médiathèque.