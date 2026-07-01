Soirée lectures d’été, La Corderie, Marcq-en-Barœul
vendredi 3 juillet 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Soirée lectures d’été Vendredi 3 juillet, 18h00 La Corderie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Vous cherchez des idées de lecture pour les vacances d’été ? Vous ne savez pas quoi choisir et aimer avoir des conseils ? C’est parfait, nous organisons une présentation de nos lectures pour l’été.
Il y en aura pour tout les goûts.
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Rendez-vous dans le jardin si le temps le permet, sinon dans les espaces de la médiathèque.