L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE PILENIUM Peyriac-de-Mer
samedi 25 juillet 2026 · Peyriac-de-Mer
Informations pratiques
Peyriac-de-Mer
L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE PILENIUM
381 Pla de l’Ille Peyriac-de-Mer Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le samedi 25 juillet, nous vous donnons rendez-vous de 19h à 23h pour une soirée placée sous le signe du partage, du terroir et de la convivialité.
Pour l’occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir quatre domaines partenaires afin de vous faire découvrir toute la richesse des vins des Corbières
– Domaine Tart Avizat
– Domaine Sainte Eugenie
– Château Valmont
– Le Clos Touchant.
Au programme
– Dégustation de vins de plusieurs domaines
– Musique live avec le duo Dounia Arssi
– Restauration sur place
– Un cadre unique au cœur des vignes et des étangs .
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381 Pla de l’Ille Peyriac-de-Mer 11440 Aude Occitanie +33 4 68 27 73 00
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English :
On Saturday, July 25, we invite you to join us from 7:00 p.m. to 11:00 p.m. for an evening dedicated to sharing, local flavors, and good company.
For the occasion, we are pleased to welcome four partner wineries to help you discover the full richness of Corbières wines:
– Domaine Tart Avizat
– Domaine Sainte Eugenie
– Château Valmont
– Le Clos Touchant.
On the program:
– Wine tastings from several estates
– Live music with the duo Dounia Arssi
– On-site dining
– A unique setting in the heart of the vineyards and ponds.
L’événement L’ÉTÉ EN CORBIÈRES DOMAINE PILENIUM Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par
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