Laurière

L’été en famille

Lac de Pont-à-l’Age Laurière Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

De nombreuses activités d’extérieur pour les petits et les plus grands au programme de cet après-midi festif organisé par l’association ALPA (Les Amis du Lac de Pont-à-l’ Age) balades à poney, tir à l’arc, structure gonflable, jeux anciens, mini-golf… Venez passer un agréable moment en famille dans un écrin de verdure. .

Lac de Pont-à-l’Age Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 45 06 navarre87@wanadoo.fr

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English :

L’événement L’été en famille Laurière a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin