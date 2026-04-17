L’été en famille Laurière
L’été en famille Laurière dimanche 26 juillet 2026.
Laurière
L’été en famille
Lac de Pont-à-l’Age Laurière Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
De nombreuses activités d’extérieur pour les petits et les plus grands au programme de cet après-midi festif organisé par l’association ALPA (Les Amis du Lac de Pont-à-l’ Age) balades à poney, tir à l’arc, structure gonflable, jeux anciens, mini-golf… Venez passer un agréable moment en famille dans un écrin de verdure. .
Lac de Pont-à-l’Age Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 45 06 navarre87@wanadoo.fr
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L’événement L’été en famille Laurière a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin