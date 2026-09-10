L’Été indien aux Nefs 2026, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Les Nefs des Machines de l'Île · Nantes
Informations pratiques
L’Été indien aux Nefs 2026 3 – 31 octobre Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T09:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00
De fin septembre à début novembre, souvent les plus beaux jours de l’année à Nantes : l’été indien.
La gratuité des spectacles ou leurs petits prix, la puissance évocatrice du lieu et le choix des invités, artistes internationaux et créateurs nantais, facilitent l’accès à tous les publics et assurent le succès de ces saisons. Jusqu’à 15 000 personnes assistent aux différents spectacles de chaque Été indien aux Nefs.
Au programme :
Cette année, l’Été indien aux Nefs propose un voyage en cinq étapes : transatlantique et enchanteresse, sorcière et caribéene, cosmi-comique et balkanique, acrobatique et tellurique, horrifique et euphorique.
Samedi 3 octobre
Concerts de Laiz & The New Love Experience et Lucas Santtana
Dans le cadre du Luso Rythm Weekender
Vendredi 9 octobre
Concerts de Moonlight Benjamin et de La Sessualità
Blues rock caribéen et garage punk nantais
Samedi 17 octobre
Un Os dans le Cosmos par la Compagnie Maboul Distorsion
Théâtre et musique de rue
Suivi d’un concert de Amfifanfare
Vendredi 23 octobre
Gaïa par la Compagnie Bivouac
Cirque contemporain
Suivi d’un Dj set de Sarah Lapin
Samedi 31 octobre
Halloween Funky Parade, le retour
Défilé participatif et en musique
Les Nefs des Machines de l’Île 4 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/evenements/ete-indien-aux-nefs/ »}]
Chaque automne, les Nefs s’animent avec une programmation de spectacle vivant : théâtre, musique, danse, cirque, spectacles pour enfants et arts visuels. nantes nantes métropole
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026