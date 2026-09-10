L’Été indien aux Nefs 2026, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes

Informations pratiques

L’Été indien aux Nefs 2026 3 – 31 octobre Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T09:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

De fin septembre à début novembre, souvent les plus beaux jours de l’année à Nantes : l’été indien.

La gratuité des spectacles ou leurs petits prix, la puissance évocatrice du lieu et le choix des invités, artistes internationaux et créateurs nantais, facilitent l’accès à tous les publics et assurent le succès de ces saisons. Jusqu’à 15 000 personnes assistent aux différents spectacles de chaque Été indien aux Nefs.

Au programme :

Cette année, l’Été indien aux Nefs propose un voyage en cinq étapes : transatlantique et enchanteresse, sorcière et caribéene, cosmi-comique et balkanique, acrobatique et tellurique, horrifique et euphorique.

Samedi 3 octobre

Concerts de Laiz & The New Love Experience et Lucas Santtana

Dans le cadre du Luso Rythm Weekender

Vendredi 9 octobre

Concerts de Moonlight Benjamin et de La Sessualità

Blues rock caribéen et garage punk nantais

Samedi 17 octobre

Un Os dans le Cosmos par la Compagnie Maboul Distorsion

Théâtre et musique de rue

Suivi d’un concert de Amfifanfare

Vendredi 23 octobre

Gaïa par la Compagnie Bivouac

Cirque contemporain

Suivi d’un Dj set de Sarah Lapin

Samedi 31 octobre

Halloween Funky Parade, le retour

Défilé participatif et en musique

Les Nefs des Machines de l’Île 4 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/evenements/ete-indien-aux-nefs/ »}]

Chaque automne, les Nefs s’animent avec une programmation de spectacle vivant : théâtre, musique, danse, cirque, spectacles pour enfants et arts visuels. nantes nantes métropole