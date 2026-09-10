L’Été indien aux Nefs 2026 Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 –

Gratuit : non Tout public

De fin septembre à début novembre, souvent les plus beaux jours de l’année à Nantes : l’été indien.La gratuité des spectacles ou leurs petits prix, la puissance évocatrice du lieu et le choix des invités, artistes internationaux et créateurs nantais, facilitent l’accès à tous les publics et assurent le succès de ces saisons. Jusqu’à 15 000 personnes assistent aux différents spectacles de chaque Été indien aux Nefs.Au programme :Cette année, l’Été indien aux Nefs propose un voyage en cinq étapes : transatlantique et enchanteresse, sorcière et caribéene, cosmi-comique et balkanique, acrobatique et tellurique, horrifique et euphorique.???? Samedi 3 octobreConcerts de Laiz & The New Love Experience et Lucas SanttanaDans le cadre du Luso Rythm Weekender???? Vendredi 9 octobreConcerts de Moonlight Benjamin et de La SessualitàBlues rock caribéen et garage punk nantais???? Samedi 17 octobreUn Os dans le Cosmos par la Compagnie Maboul DistorsionThéâtre et musique de rueSuivi d’un concert de Amfifanfare???? Vendredi 23 octobreGaïa par la Compagnie BivouacCirque contemporainSuivi d’un Dj set de Sarah Lapin???? Samedi 31 octobreHalloween Funky Parade, le retourDéfilé participatif et en musique

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/ete-indien-aux-nefs/



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