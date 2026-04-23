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L’ETE VERRIER 32EME FESTIVAL DU VERRE Palau-del-Vidre

L’ETE VERRIER 32EME FESTIVAL DU VERRE Palau-del-Vidre

L’ETE VERRIER 32EME FESTIVAL DU VERRE Palau-del-Vidre vendredi 31 juillet 2026.

Ville : 66690 Palau-del-Vidre

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif :

Palau-del-Vidre

L’ETE VERRIER 32EME FESTIVAL DU VERRE

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-31

Chaque semaine du mois de Juillet à la fin d’Août, 5 à 6 verriers investiront la maison Vila pour vous présenter leurs dernières créations.

Expo-ventes, animations seront au programme d’un événement familial qui chaque semaine se réinventera pour votre plus grand plaisir.
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Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 95 95 92 

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English :

Every week from July to the end of August, 5 or 6 glassmakers will take over Maison Vila to present their latest creations.

Exhibitions, sales and entertainment are all part of a family event that reinvents itself every week for your enjoyment.

L’événement L’ETE VERRIER 32EME FESTIVAL DU VERRE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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