L’étrange visite de Coutances Coutances tourisme Coutances
L’étrange visite de Coutances Coutances tourisme Coutances lundi 10 août 2026.
Coutances
L’étrange visite de Coutances
Coutances tourisme 6 rue Milon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Visite guidée du centre-ville de Coutances sur un ton décalé à travers des anecdotes moins connues. Anecdotes, petites et grandes personnalités pour découvrir la ville en toute légèreté. Curiosités et histoires de Coutances au programme ! .
Coutances tourisme 6 rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : L’étrange visite de Coutances
L’événement L’étrange visite de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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