Lettres non-écrites La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Lettres non-écrites

Du vendredi 21 au samedi 22 mai 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-21

Vous avez un jour voulu écrire une lettre à un être cher et vous n’avez pas osé, pas su, pas pu ?

ans chacune de ses créations, David Geselson aime explorer les récits intimes. Avec Lettres non-écrites, il réinvente l’art de l’écrivain public et invite chacun·e à lui confier les mots qu’ils n’ont jamais dits. Il a partagé ce protocole d’écriture avec d’autres auteur·ices invité·es, transformant ainsi les confidences récoltées en textes portés à la scène. Mots d’amour ou d’amitié, secrets, regrets ou non-dits les récits se croisent au plateau dans une performance bouleversante.







Sur un plateau épuré, les lettres surgissent d’une imprimante pour être lues par les comédien·nes. Les drames et les petites choses du quotidien y sont abordés avec la même délicatesse. Peu à peu, d’une histoire à l’autre, un lien se tisse entre les artistes et les spectateur·ices, transformant la représentation en une expérience partagée pleine d’humanité.







Avec Servane Ducorps, David Geselson et Adeline Guillot Musicien·nes Jérémie Arcache, Sébastien Forrester et Myrtille Hetzel.



Ecriture Samuel Gallet, David Geselson, Julie Ménard, Jérémie Scheidler, Alice Zeniter. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Have you ever wanted to %E9write a letter %E0 to a %EA loved one but didn’t dare, didn’t know how, or couldn’t?

L’événement Lettres non-écrites Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille