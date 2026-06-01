Leucémix 2026, Maison Saint-Louis, Rennes

Leucémix 2026 Dimanche 14 juin, 14h00 Maison Saint-Louis Ille-et-Vilaine

Tarif réduit: Gratuit pour les moins de 12 ans; A partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T22:00:00+02:00

L’évènement Leucémix est un projet caritatif porté par des étudiants en filière santé. L’objectif premier est de récolter des fonds pour la recherche contre la leucémie en reversant la majorité nos bénéfices à la Fédération Leucémie Espoir avec qui nous sommes en partenariat. Cependant, selon nous le projet va plus loin. Nous souhaitons, de par la présence de l’EFS (Etablissement Français du Sang) et de l’Agence de biomédecine du don de moelle osseuse, sensibiliser la jeunesse aux dons.

En effet, en axant notre communication au sein des facultés et écoles ainsi que vers les familles friandes de ce format Open-Air, nous comptons sur la présence de cette population cible pour les campagnes de dons de sang et moelle osseuse. Ces dons, notamment le don de moelle osseuse, sont insuffisamment connus et pourtant indispensables pour la prise en charge de personnes atteintes de leucémie.

Le jour J seront donc présents : la Fédération Leucémie Espoir pour présenter les missions de leur comité scientifique et leurs recherches sur la leucémie, l’EFS afin d’enregistrer les volontaires pour des dons de sang, France Adot pour informer sur le don de moelle osseuse et inscrire les volontaires, et également le centre Hématologie du CHU de Rennes !

En parallèle à tout cela, Leucémix reste un évènement convivial, intergénérationnel et musical.

Sur place, il y aura :

des food trucks rennais,

une buvette,

différentes infrastructures (chaises, tables, barnums, transats, tables mange-debout …),

des jeux en bois en tout genre,

Une scène sur laquelle se produira une dizaine d’artistes rennais (The Bounds, Temper, Bleue, Sugartantine, Eva Luna, Song of Freedom…) tout au long de l’après-midi !

On compte sur vous !

Maison Saint-Louis 14 rue de Dinan, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0671578103 »}, {« type »: « email », « value »: « bureau@aecer-asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/leucemixfestival?igsh=ZXhmNHp1NnRzNHhq&utm_source=qr »}]

L’AECER est une association étudiante qui a pour but l’organisation de l’évènement Leucémix , le 14/06/26, afin de récolter des fonds pour la recherche contre la leucémie. Seront présents : une scène… Festival Musique