Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Leurs mots à dire

16 Bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-14

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Film documentaire Leurs mots à dire d’Alexandra Riguet (2022).

Les DYS ont leurs mots à dire ! C’est ce que suggère ce film tourné par Alexandra Riguet, réalisatrice et journaliste, au lycée Valin de La Rochelle. En mettant en scène une dizaine de lycéens atteints de troubles DYS (dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, …) lors d’atelier de création musicale avec le rappeur Hippocampe Fou, ce documentaire évoque ces handicaps invisibles, les difficultés et les souffrances qu’ils engendrent au quotidien. Pendant plusieurs mois, ces élèves ont appris à écrire des textes, les chanter et les enregistrer en studio. Ils ont mis des mots sur les maux, désireux de témoigner pour que toutes celles et ceux qui sont concernés ne craignent plus le regard des autres.

La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Alexandra Riguet et la photographe Marie Monteiro ayant réalisé l’exposition Leurs mots à dire présentée à La Manufacture du 6 au 30 janvier.

Tout public, à partir de 13 ans

Durée : 1h13 .

16 Bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

Documentary film %AB *Leurs mots* %E0 dire %BB by Alexandra Riguet (2022).

L’événement Leurs mots à dire Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)