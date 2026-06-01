Lever de soleil avec le duo Bumvio, Plage du Nau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Lever de soleil avec le duo Bumvio Mardi 28 juillet, 06h00 Plage du Nau 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Participation: 9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T06:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T06:00:00+02:00 – 2026-07-28T16:00:00+02:00

Un petit-déjeuner gourmand accompagné d’une ambiance musicale douce et envoûtante aux sonorités de bossa nova, portée par le duo “BUMVIO”, mêlant guitare et percussions. Le tout sublimé par la magie d’un lever de soleil sur l’océan, pour un réveil à la fois apaisant et plein d’énergie positive.

Un moment unique à savourer et à partager, qui restera gravé dans vos souvenirs ! Pensez à apporter votre serviette ou votre transat pour profiter pleinement de cette parenthèse.

En cas de météo capricieuse, nous vous accueillerons au pavillon Bimont (parc de l’Hôtel de Ville).

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver :

par CB : https://ypl. me/QDt/t

sur le site du Comité Municipal des Fêtes

par chèque à adresser à CMDF – 17 rue Jules Benoît – 44510 Le Pouliguen

à la permanence : jeudi 23/07 de 10h30 à 12h30 au local 19 rue du Gl Leclerc au Pouliguen.

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