L’expérience double accord, vignobles en scène le bourg Ozenay
samedi 17 octobre 2026 · le bourg · Ozenay
Informations pratiques
Ozenay
L’expérience double accord, vignobles en scène
le bourg Le Relais d’Ozenay Ozenay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Un plat, deux vins, deux émotions. A vous de découvrir votre accord préféré.
Tout au long du repas, chaque création du chef Florian Giraud est accompagnée de deux vins de la région, proposés en format dégustation.
Comparez, ressentez et échangez pour découvrir comment un vin sublime, révèle ou transforme les saveurs d’un même met.
Une expérience sensorielle originale au cœur des accords mets-vins. .
le bourg Le Relais d’Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 17 93 lerelaisdozenay@orange.fr
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English : L’expérience double accord, vignobles en scène
L’événement L’expérience double accord, vignobles en scène Ozenay a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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