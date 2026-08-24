L’expérience double accord, vignobles en scène le bourg Ozenay

Informations pratiques

Ozenay

L’expérience double accord, vignobles en scène

le bourg Le Relais d’Ozenay Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 12:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Un plat, deux vins, deux émotions. A vous de découvrir votre accord préféré.

Tout au long du repas, chaque création du chef Florian Giraud est accompagnée de deux vins de la région, proposés en format dégustation.

Comparez, ressentez et échangez pour découvrir comment un vin sublime, révèle ou transforme les saveurs d’un même met.

Une expérience sensorielle originale au cœur des accords mets-vins. .

le bourg Le Relais d’Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 17 93 lerelaisdozenay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’expérience double accord, vignobles en scène

L’événement L’expérience double accord, vignobles en scène Ozenay a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)