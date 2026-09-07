L’Expérience Théâtrale, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

L’Expérience Théâtrale Vendredi 16 octobre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Tarifs :

Catégorie 1 – 70 €

Catégorie 2 – 64 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE

Vendredi 16 octobre 2026 | 20h

Découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier “L’expérience Théâtrale” en tournée !

Cette pièce met en scène 2 acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.

Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?

Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !

Cette expérience théâtrale devient un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier.

Durée : 1h15

Une comédie de Laurent RUQUIER

Mise en scène : Anne BOUVIER

Avec : François BERLÉAND et Max BOUBLIL

Mention producteur : Richard CAILLAT – Arts Live Entertainment – Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de la Michodière

Tarifs :

Catégorie 1 – 70 €

Catégorie 2 – 64 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]

Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire ! théâtre spectacle