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L’Expérience Théâtrale, Le Zéphyr, Hem

vendredi 16 octobre 2026 · Le Zéphyr · Hem

L’Expérience Théâtrale, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Le Zéphyr
Adresse
Rue du Tilleul 59510 HEM
Ville
59510 Hem
Département
Nord
Tarif
Tarifs : Catégorie 1 – 70 € Catégorie 2 – 64 €

L’Expérience Théâtrale Vendredi 16 octobre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Tarifs :
Catégorie 1 – 70 €
Catégorie 2 – 64 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE
Vendredi 16 octobre 2026 | 20h
Découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier “L’expérience Théâtrale” en tournée !
Cette pièce met en scène 2 acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.
Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?
Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !
Cette expérience théâtrale devient un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier.
Durée : 1h15
Une comédie de Laurent RUQUIER
Mise en scène : Anne BOUVIER
Avec : François BERLÉAND et Max BOUBLIL
Mention producteur : Richard CAILLAT – Arts Live Entertainment – Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de la Michodière
Tarifs :
Catégorie 1 – 70 €
Catégorie 2 – 64 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]
Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire ! théâtre spectacle

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