L’Expérience Théâtrale, Le Zéphyr, Hem
vendredi 16 octobre 2026 · Le Zéphyr · Hem
Informations pratiques
L’Expérience Théâtrale Vendredi 16 octobre, 20h00 Le Zéphyr Nord
Tarifs :
Catégorie 1 – 70 €
Catégorie 2 – 64 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
L’EXPÉRIENCE THÉÂTRALE
Vendredi 16 octobre 2026 | 20h
Découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier “L’expérience Théâtrale” en tournée !
Cette pièce met en scène 2 acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.
Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?
Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !
Cette expérience théâtrale devient un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier.
Durée : 1h15
Une comédie de Laurent RUQUIER
Mise en scène : Anne BOUVIER
Avec : François BERLÉAND et Max BOUBLIL
Mention producteur : Richard CAILLAT – Arts Live Entertainment – Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de la Michodière
Tarifs :
Catégorie 1 – 70 €
Catégorie 2 – 64 €
Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]
Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire ! théâtre spectacle
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