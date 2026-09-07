L’expo idéale, Médiathèque de Floirac, Floirac
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Floirac · Floirac
Informations pratiques
L’expo idéale Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Floirac Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Un atelier ludique et coloré pour créer une œuvre collective à la façon d’Hervé Tullet.
Médiathèque de Floirac 3 rue voltaire, Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 99 28 https://mediatheque.floirac.fr/ Espace culturel de découvertes, de rencontres et d’échanges, la médiathèque de Floirac propose une sélection de livres, de presse, de musique et de films en accès libre et à l’emprunt pour tous les publics.
Sa collection rassemble une sélection de 62 000 documents répartis sur deux sites :
Roland Barthes, sur les coteaux,
M.270 – Jean Darriet, dans la plaine.
Espace connecté, la médiathèque propose également l’accès in-situ à de nombreux outils numériques (ordinateurs, tablettes, consoles de jeux…). L’accès est libre et ouvert à tous.
Parking disponible gratuit sans limite de temps
Bus : Ligne 1, 28, 32, 54 et 65
Tram E Arrêt : Floirac Dravemont
L’usage des locaux et des services sont soumis au respect du règlement intérieur.
Biblis en folie 2026
Ministère de la culture
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