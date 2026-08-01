L’exposition des ateliers Galerie 12 13 Soustons
samedi 29 août 2026 · Galerie 12 13 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
L’exposition des ateliers
Galerie 12 13 3 Allée de Sterling Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Les membres de l’association l’Art & Création sont très heureux de vous présenter leur travail à l’occasion de leur exposition annuelle.
Venez apprécier le travail réalisé pendant l’année par ces artistes … en herbe ou confirmés … enfants, adolescents ou adultes.
Vous y verrez des Arts Créatifs, du Dessin (classique, Manga) ou de la Peinture (acrylique, aquarelle ou huile).
Vous pourriez être surpris… .
Galerie 12 13 3 Allée de Sterling Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 57 95 lartetcreation2@gmail.com
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English : L’exposition des ateliers
The members of the Art & Création association are very pleased to present their work at their annual exhibition.
L’événement L’exposition des ateliers Soustons a été mis à jour le 2026-08-23 par OTI LAS
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