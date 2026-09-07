L’exposition « Mitologia, sur les chemins des légendes basques » à découvrir en visite guidée, Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, Irissarry

Informations pratiques

L’exposition « Mitologia, sur les chemins des légendes basques » à découvrir en visite guidée 18 – 20 septembre Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Entrer dans « Mitologia », c’est parcourir un univers riche en récits et en symboles.

Lors de cette visite accompagnée, les figures mythologiques prennent forme, les histoires se répondent et les liens avec le territoire se dévoilent peu à peu. Vous découvrirez l’origine de ces imaginaires, la manière dont ils se sont transmis et les raisons pour lesquelles ils continuent de nous parler aujourd’hui.

Une visite accessible à tous, qui donne des clés de compréhension sans jamais figer le récit.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 97 20 https://le64.fr/ospitalea Imposante commanderie navarraise de l’ordre des chevaliers-hospitaliers, fondée au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et une médiathèque.

Entrer dans Mitologia, c’est parcourir un univers riche en récits et en symboles. Lors de cette visite accompagnée, les figures mythologiques prennent forme, les histoires se répondent et les liens…

© Ariane Duplaceau