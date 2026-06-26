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Lezart d’Hilvern Saint-Gonnery

Lezart d’Hilvern Saint-Gonnery dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Maison éclusiere d'hilvern
Ville
56920 Saint-Gonnery
Département
Morbihan
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Tarif

Saint-Gonnery

Lezart d’Hilvern

Maison éclusiere d’hilvern Saint-Gonnery Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 13:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-24 2026-08-08

Vernissage le 11 juillet à 11h00
12 au 23 juillet Jacques Moisan
24 juillet au 7 août Brittany Broderie
8 au 23 août collectif Arts de Bretagne, exposition de peinture   .

Maison éclusiere d’hilvern Saint-Gonnery 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 41 05 

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English :

L’événement Lezart d’Hilvern Saint-Gonnery a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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