L’HEURE BLEUE Rue Verdi Saint-Cyprien
L’HEURE BLEUE Rue Verdi Saint-Cyprien mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Cyprien
L’HEURE BLEUE
Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
{ summary : Concert de musique classique à l’heure bleue au Jardin des Plantes des Capellans, accompagné de champagne et macarons. Réservez en ligne sur tourisme-saint-cyprien.com ou à l’office. Dates 29/7, 12/8, 26/8. }
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Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ summary : Classical music concert during the ‘blue hour’ at the Jardin des Plantes des Capellans, accompanied by champagne and macarons. Book online at tourisme-saint-cyprien.com or at the tourist office. Dates: July 29, August 12, August 26. }
L’événement L’HEURE BLEUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE SAINT CYPRIEN
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