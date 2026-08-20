L’heure de l’archi : visite à deux voix, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

L’heure de l’archi : visite à deux voix Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

RV : Devant la Maison du Patrimoine / Gratuit sur réservation à la Maison du Patrimoine de Concarneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Avant de devenir le Musée de la Pêche, le bâtiment a connu de nombreuses vies.

Le service Patrimoine et le Musée de la Pêche vous proposent de les découvrir lors d’une visite à deux voix : de l’ancienne chapelle au musée aujourd’hui en travaux, vous parcourrez plusieurs siècles d’histoire et d’usages.

Avec le service Ville d’Art et d’Histoire de Concarneau

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-peche.fr/activite/77/?date_visite=2026-09-19 »}]

Avec le service Ville d’Art et d’Histoire de Concarneau

Musée de la pêche – Concarneau