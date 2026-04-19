L’heure des p’tits curieux Médiahèque Bourg Saint-Herblain
L’heure des p’tits curieux Médiahèque Bourg Saint-Herblain samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription. Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12
Un temps pour prendre soin de soi et comprendre les effets bénéfiques de la respiration sur la santé !
Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com
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