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L’heure des p’tits curieux Médiahèque Bourg Saint-Herblain

L’heure des p’tits curieux Médiahèque Bourg Saint-Herblain

L’heure des p’tits curieux Médiahèque Bourg Saint-Herblain samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiahèque Bourg

Adresse : 126 bd François Mitterrand

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : Sur inscription.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription. Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12 

Un temps pour prendre soin de soi et comprendre les effets bénéfiques de la respiration sur la santé !

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800
0228252528 https://www.la-bibliotheque.com


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