L’heure des p’tits curieux Médiahèque Bourg Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:30 –

Gratuit : oui Sur inscription. Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

Un temps pour prendre soin de soi et comprendre les effets bénéfiques de la respiration sur la santé !

Médiahèque Bourg Saint-Herblain 44800

0228252528 https://www.la-bibliotheque.com



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