L’Heure du conte, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes

L’Heure du conte Mercredi 20 mai, 15h30 Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Lectures d’histoires et d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 43 97 67 »}]

Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans lectures