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L’Heure du conte, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes

L’Heure du conte, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes

L’Heure du conte, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque associative Emilienne-Leroux

Adresse : 21 rue Charles Roger 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

L’Heure du conte Mercredi 20 mai, 15h30 Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Lectures d’histoires et d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

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Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans lectures

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