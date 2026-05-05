L’Heure du conte, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes
L’Heure du conte, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes mercredi 20 mai 2026.
L’Heure du conte Mercredi 20 mai, 15h30 Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Lectures d’histoires et d’albums pour les enfants à partir de 4 ans
Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 43 97 67 »}]
Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans lectures
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