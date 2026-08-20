L’heure du conte, Bibliothèque de Péronne en Mélantois, Péronne-en-Mélantois
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Péronne en Mélantois · Péronne-en-Mélantois
Informations pratiques
L’heure du conte Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Péronne en Mélantois Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
L’heure du conte se déroulera à la bibliothèque de 10h30 à 11h sur le thème de la mer.
À destination des enfants 0-3 ans
Bibliothèque de Péronne en Mélantois 39 rue de l’Eglise, 59273 Péronne en Mélantois Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France 03.20.41.10.48 https://www.peronne-melantois.fr/
Heure du conte à destination des enfants 0-3 ans
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