L’heure du conte, Bibliothèque de Péronne en Mélantois, Péronne-en-Mélantois

Informations pratiques

L’heure du conte Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Péronne en Mélantois Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

L’heure du conte se déroulera à la bibliothèque de 10h30 à 11h sur le thème de la mer.

À destination des enfants 0-3 ans

Bibliothèque de Péronne en Mélantois 39 rue de l’Eglise, 59273 Péronne en Mélantois Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France 03.20.41.10.48 https://www.peronne-melantois.fr/

Heure du conte à destination des enfants 0-3 ans

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