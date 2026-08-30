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AGENDA · Charleval

L’Heure du Conte Charleval

mercredi 7 octobre 2026 · Charleval

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Adresse
46 Gr Grande Rue
Ville
27380 Charleval
Département
Eure
Tarif

Charleval

L’Heure du Conte

46 Gr Grande Rue Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

[L’HEURE DU CONTE !]

Retrouvez les prochaines dates de L’heure du conte de la Médiathèque de Charleval !

Les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte pourront venir écouter des histoires racontées par la Bibliothécaire Valérie les mercredis

• 9 Septembre
• 7 Octobre
• 18 Novembre
• 16 Décembre

Venez découvrir des histoires palpitantes, vivre des aventures magiques et pourquoi ne pas frissonner un peu avec un conte qui fait (gentiment) peur !

| GRATUIT |
+ d’infos et réservations au 02.32.68.31.93 ou bibliotheque@charleval.net   .

46 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 68 31 93  bibliotheque@charleval.net

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Charleval a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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