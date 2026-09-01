L’heure du conte Le blues de Lisette à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis Cassis
mercredi 23 septembre 2026 · Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis · Cassis
Informations pratiques
Cassis
L’heure du conte Le blues de Lisette à la Bibliothèque Municipale l’Ariane
Mercredi 23 septembre 2026 à partir de 15h30. Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Le mercredi 23 septembre 2026 à 15h30, venez écouter un conte musical présenté par l’association Muzzynote à la Bibliothèque Municipale de Cassis.Enfants
À partir de 3 ans. .
Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 76 bibliotheque@cassis.fr
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English :
On Wednesday, September 23, 2026, at 3:30 p.m., come %E9listen to a musical story %E9presented%E9 by the Muzzynote association %E0at the Cassis Municipal Library.
L’événement L’heure du conte Le blues de Lisette à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis
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