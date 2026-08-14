L’Heure du conte Spécial Halloween Rue Frédéric Chopin Harfleur
mardi 27 octobre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
L’Heure du conte Spécial Halloween
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 18:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Pour clôturer ce mois de rentrée, Isabelle donne rendez-vous aux jeunes lecteurs pour une nouvelle Heure du conte. Des personnages attachants et de belles aventures attendent les enfants pour un moment d’évasion et de partage.
Pour les enfants de 4 à 7 ans Sur inscription au 02 35 13 30 53 .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Heure du conte Spécial Halloween
L’événement L’Heure du conte Spécial Halloween Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Harfleur (Seine-Maritime)
- Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Rue Frédéric Chopin Harfleur 12 septembre 2026
- Contes en musique Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 12 septembre 2026
- Visite flash de l’exposition Les villas balnéaires du Havre à Étretat Musée du Prieuré Harfleur 13 septembre 2026
- Spectacle : vacances en bord de mer, Musée du Prieuré, Harfleur 18 septembre 2026
- Spectacle Vacances en bord de mer Musée du Prieuré Harfleur 18 septembre 2026