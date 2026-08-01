L’heure du livre Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Magescq

L’heure du livre

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Vous aimez lire ? Alors vous serez peut-être tenté de rejoindre le groupe l’heure du livre ! Partagez, rencontrez, découvrez les coups de cœur des lecteurs de la médiathèque. Ce mois-ci histoire aquatique au programme.

Animation gratuite sur inscription.

Vous aimez lire ? Alors vous serez peut-être tenté de rejoindre le groupe l’heure du livre ! Partagez, rencontrez, découvrez les coups de cœur des lecteurs de la médiathèque. Ce mois-ci histoire aquatique au programme.

Animation gratuite sur inscription. .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : L’heure du livre

Do you like to read? Then you might be interested in joining the Book Time! group. Share, meet others, and discover the library patrons’ favorite books. This month: aquatic stories are on the agenda.

Free event—registration required.

L’événement L’heure du livre Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS