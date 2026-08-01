L’heure du livre Médiathèque de Magescq Magescq
lundi 17 août 2026 · Médiathèque de Magescq · Magescq
Informations pratiques
Magescq
L’heure du livre
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Vous aimez lire ? Alors vous serez peut-être tenté de rejoindre le groupe l’heure du livre ! Partagez, rencontrez, découvrez les coups de cœur des lecteurs de la médiathèque. Ce mois-ci histoire aquatique au programme.
Animation gratuite sur inscription.
Vous aimez lire ? Alors vous serez peut-être tenté de rejoindre le groupe l’heure du livre ! Partagez, rencontrez, découvrez les coups de cœur des lecteurs de la médiathèque. Ce mois-ci histoire aquatique au programme.
Animation gratuite sur inscription. .
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : L’heure du livre
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Free event—registration required.
L’événement L’heure du livre Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS