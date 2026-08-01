Rendez-vous des ados Journal des rêves Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Magescq

Rendez-vous des ados Journal des rêves

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Après-midi écriture articles inventés sur ce qu’on aimerait qu’il se passe dans le monde, réfléchir à un monde idéal puis de le faire transparaitre à travers des textes qui retracent un évènement, une rencontre, un fait imaginaire…

Animation gratuite, sur inscription.

Après-midi écriture articles inventés sur ce qu’on aimerait qu’il se passe dans le monde, réfléchir à un monde idéal puis de le faire transparaitre à travers des textes qui retracent un évènement, une rencontre, un fait imaginaire…

Animation gratuite, sur inscription. .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Rendez-vous des ados Journal des rêves

Afternoon Writing: Fictional articles about what we’d like to see happen in the world; reflecting on an ideal world and then bringing it to life through texts that recount an event, an encounter, or an imaginary scenario…

Free workshop; registration required.

L’événement Rendez-vous des ados Journal des rêves Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS