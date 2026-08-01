Rendez-vous des ados lectures partagées Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Magescq

Rendez-vous des ados lectures partagées

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Après une journée de création venez découvrir et écouter les textes du journal du rêve écrits par les ados de l’atelier Plume Libre.

Après une journée de création venez découvrir et écouter les textes du journal du rêve écrits par les ados de l’atelier Plume Libre. .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Rendez-vous des ados lectures partagées

After a day of creative work, come discover and listen to the entries from the Journal du Rêve written by the teens in the Plume Libre workshop.

L’événement Rendez-vous des ados lectures partagées Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS