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L’HEURE DU ZESTE Baillargues

L’HEURE DU ZESTE Baillargues mardi 28 juillet 2026.

Adresse
Domaine de Massane
Ville
34670 Baillargues
Département
Hérault
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Tarif

Baillargues

L’HEURE DU ZESTE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

L’heure du Zeste est de retour à Horizon Resort Massane !
Après le succès de la première saison, l’heure du Zeste revient pour une deuxième édition.

De juin à août, venez partager des soirées vibrantes et profiter de notre terrasse, du golden hour, de nos cocktails et de nos tapas.
L’heure du Zeste est de retour à Horizon Resort Massane !
Après le succès de la première saison, L’heure du Zeste revient pour une deuxième édition.

De juin à août, venez partager des soirées vibrantes et profiter de notre terrasse, du golden hour, de nos cocktails et de nos tapas. À quelques minutes de Montpellier, aux portes de la Camargue, Horizon Resort Massane vous accueille tous les mardis soir sur la terrasse du Bar Zeste.

Du 23 juin au 18 août — De 18h30 à 22h00

Au programme apéro live, des moments inoubliables et des soirées à ne pas manquer !
Entrée gratuite réservation obligatoire 04 67 87 87 83   .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83  reception@horizon-resort.com

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English :

L’heure du Zeste is back at Horizon Resort Massane!
After the success of the first season, L’heure du Zeste is back for a second edition.

From June to August, come and share vibrant evenings and enjoy our terrace, golden hour, cocktails and tapas.

L’événement L’HEURE DU ZESTE Baillargues a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER

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