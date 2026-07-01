Informations pratiques

Baillargues

PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Le lundi 20 Juillet de 19h à 21h30, retrouve-nous à l’Horizon Resort Massane pour un après-midi unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Le lundi 20 Juillet de 19h à 21h30, retrouve-nous à l’Horizon Resort Massane pour un après-midi unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Au programme

Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)

Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination

Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager

Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art

• Paint & Drink Draw & Paint On reproduit un modèle de A à Z Dessin + peinture ! dans un écrin de verdure exceptionnel

1 cocktail signature inclus

Sur réservation .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

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English : PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE

On Monday, July 20, from 7:00 p.m. to 9:30 p.m., join us at the Horizon Resort Massane for a unique afternoon where paintbrushes and glasses come together!

L’événement PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE Baillargues a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER