UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Baillargues

FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES Baillargues

samedi 25 juillet 2026 · Baillargues

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Ville
34670 Baillargues
Département
Hérault
Tarif

Baillargues

FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES

Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-25

5 jours de fête, de traditions et de convivialité !
La Fête d’Été revient et promet une édition inoubliable mêlant ambiance chaleureuse, moments festifs et passion pour nos traditions camarguaises
BAILLARGUES EN FÊTE !

5 jours de fête, de traditions et de convivialité !
La Fête d’Été revient et promet une édition inoubliable mêlant ambiance chaleureuse, moments festifs et passion pour nos traditions camarguaises

Au programme
►Encierros & abrivados
► Courses camarguaises
► Taureaux piscine
► Penas & concerts
► Animations et jeux pour enfants
► Foodtrucks & buvette
► Moments de partage, de rires et de fête

Des animations pour petits et grands, des rythmes enjoués et une ambiance unique à vivre au cœur de notre ville, entre amis, en famille ou entre voisins !

Baillargues en fête, c’est bien plus qu’un programme c’est une ambiance, une tradition, un moment fort de notre été.

Entrée libre Ambiance garantie !
Restez connectés pour découvrir le programme jour par jour très bientôt !   .

Baillargues 34670 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES

5 days of celebration, traditions, and camaraderie!
The Fête d’Été is back and promises to be an unforgettable event, blending a warm atmosphere, festive moments, and a passion for our Camargue traditions

L’événement FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES Baillargues a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Baillargues (Hérault)