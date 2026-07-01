Informations pratiques

Baillargues

FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES

Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-25

5 jours de fête, de traditions et de convivialité !

La Fête d’Été revient et promet une édition inoubliable mêlant ambiance chaleureuse, moments festifs et passion pour nos traditions camarguaises

BAILLARGUES EN FÊTE !

5 jours de fête, de traditions et de convivialité !

La Fête d’Été revient et promet une édition inoubliable mêlant ambiance chaleureuse, moments festifs et passion pour nos traditions camarguaises

Au programme

►Encierros & abrivados

► Courses camarguaises

► Taureaux piscine

► Penas & concerts

► Animations et jeux pour enfants

► Foodtrucks & buvette

► Moments de partage, de rires et de fête

Des animations pour petits et grands, des rythmes enjoués et une ambiance unique à vivre au cœur de notre ville, entre amis, en famille ou entre voisins !

Baillargues en fête, c’est bien plus qu’un programme c’est une ambiance, une tradition, un moment fort de notre été.

Entrée libre Ambiance garantie !

Restez connectés pour découvrir le programme jour par jour très bientôt ! .

Baillargues 34670 Hérault Occitanie

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English : FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES

5 days of celebration, traditions, and camaraderie!

The Fête d’Été is back and promises to be an unforgettable event, blending a warm atmosphere, festive moments, and a passion for our Camargue traditions

L’événement FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES Baillargues a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER