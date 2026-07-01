FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES Baillargues
samedi 25 juillet 2026 · Baillargues
Informations pratiques
Baillargues
FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES
Baillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-25
5 jours de fête, de traditions et de convivialité !
La Fête d’Été revient et promet une édition inoubliable mêlant ambiance chaleureuse, moments festifs et passion pour nos traditions camarguaises
BAILLARGUES EN FÊTE !
5 jours de fête, de traditions et de convivialité !
La Fête d’Été revient et promet une édition inoubliable mêlant ambiance chaleureuse, moments festifs et passion pour nos traditions camarguaises
Au programme
►Encierros & abrivados
► Courses camarguaises
► Taureaux piscine
► Penas & concerts
► Animations et jeux pour enfants
► Foodtrucks & buvette
► Moments de partage, de rires et de fête
Des animations pour petits et grands, des rythmes enjoués et une ambiance unique à vivre au cœur de notre ville, entre amis, en famille ou entre voisins !
Baillargues en fête, c’est bien plus qu’un programme c’est une ambiance, une tradition, un moment fort de notre été.
Entrée libre Ambiance garantie !
Restez connectés pour découvrir le programme jour par jour très bientôt ! .
Baillargues 34670 Hérault Occitanie
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English : FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES
5 days of celebration, traditions, and camaraderie!
The Fête d’Été is back and promises to be an unforgettable event, blending a warm atmosphere, festive moments, and a passion for our Camargue traditions
L’événement FÊTE D’ÉTÉ BAILLARGUES Baillargues a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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