Informations pratiques

Obernai

L’heure musicale Récital d’orgue avec Hermès Vernet

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 16:30:00

fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :

2026-10-11

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec Hermès Vernet. C’est aussi un facteur d’orgue spécialisé dans l’harmonisation, les tuyaux et l’entretien des instruments.

L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec Hermès Vernet. Habitué des concerts, l’organiste se produit ici en solo. C’est aussi un facteur d’orgue spécialisé dans l’harmonisation, les tuyaux et l’entretien des instruments. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

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English :

The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to an organ recital featuring Hermès Vernet. He is also an organ builder specializing in voicing, pipes, and instrument maintenance.

L’événement L’heure musicale Récital d’orgue avec Hermès Vernet Obernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai