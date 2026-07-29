L’heure musicale Récital d’orgue avec Hermès Vernet Obernai
dimanche 11 octobre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
L’heure musicale Récital d’orgue avec Hermès Vernet
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 16:30:00
fin : 2026-10-11 17:30:00
Date(s) :
2026-10-11
L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec Hermès Vernet. C’est aussi un facteur d’orgue spécialisé dans l’harmonisation, les tuyaux et l’entretien des instruments.
L’Association Les Amis de l’Orgue Merklin, vous propose un récital d’orgue avec Hermès Vernet. Habitué des concerts, l’organiste se produit ici en solo. C’est aussi un facteur d’orgue spécialisé dans l’harmonisation, les tuyaux et l’entretien des instruments. .
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr
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English :
The Association Les Amis de l’Orgue Merklin invites you to an organ recital featuring Hermès Vernet. He is also an organ builder specializing in voicing, pipes, and instrument maintenance.
L’événement L’heure musicale Récital d’orgue avec Hermès Vernet Obernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai
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