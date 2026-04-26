Toulouse

L’HISTOIRE À VENIR

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

L’histoire à venir est un festival d’histoire et de sciences sociales novateur qui a pour ambition de montrer que l’histoire peut et doit nous aider à comprendre les enjeux des débats contemporains.

Avoir le feu sacré , faire feu de tout bois , mettre sa main au feu , jouer avec le feu … Le feu imprègne notre langage car il est une force centrale des sociétés humaines, élément de combustion sous toutes ses formes, réelles et symboliques, véritable moteur de l’Évolution et de l’histoire de l’humanité se chauffer, cuire sa nourriture, s’éclairer, produire de l’énergie, fabriquer des outils.

Cette 9e édition qui a pour thème Feux vous propose de nombreuses rencontres avec des historiens, météorologiste, écrivains, musiciens et bien d’autres encore. Ces invités explorent avec vous aussi bien les effets dévastateurs du feu sur la flore que son utilité pour nous, les hommes.

Vous retracez l’histoire du feu à travers l’histoire et des lieux.

Retrouvez le détail du programme sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@lhistoireavenir.eu

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English :

History to come is an innovative festival of history and social sciences that aims to show that history can and must help us understand the issues of contemporary debates.

L’événement L’HISTOIRE À VENIR Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE