SHEN YUN – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

SHEN YUN Début : 2026-04-27 à 15:00. Tarif : – euros.

ASSOCIATION LOTUS SACRÉ PRÉSENTE : SHEN YUNShen Yun : un voyage unique au cœur de la Chine antique Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien. Imprégnez-vous de magnifiques images, ressentez la joie jusqu’au plus profond de vous-même grâce à la beauté des tableaux et des costumes, aux prouesses des artistes, à la grâce des danseuses.Avec ses danses ethniques et classiques chinoises, ses histoires mêlant humour et sagesse, Shen Yun redonne vie à l’art ancestral inspiré du divin de la Chine. L’essence d’une civilisation perdue renaît.Rejoignez les millions de spectateurs déjà conquis par Shen Yun. Êtes-vous prêt à vivre une expérience qui vous marquera pour toujours ?

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31