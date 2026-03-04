L’histoire de la représentation des sorcières., La Ruelle, Ségur-le-Château

L’histoire de la représentation des sorcières. Dimanche 8 mars, 15h00 La Ruelle Corrèze

Prix libre

De la magicienne antique à l’icône féministe contemporaine, la sorcière est une figure complexe et fascinante, dont l’image s’est façonnée au fil des siècles à travers l’art et les représentations visuelles.

Historienne de l’art et créatrice de contenus sous le nom d’HyperOblique, Marine Hebert propose une plongée captivante dans l’histoire visuelle des sorcières en Occident. À travers un parcours de cinq siècles d’images – de la Renaissance aux réappropriations contemporaines – cette conférence met en lumière la construction progressive d’un archétype puissant, étroitement lié à la montée de la misogynie et à la diabolisation du féminin.

Une rencontre pour décrypter les images, questionner les héritages culturels et redonner à la sorcière toute sa puissance symbolique — non plus comme figure marginalisée, mais comme emblème de résistance et d’émancipation

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}]

