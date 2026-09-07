L’histoire de Perdiguier du XIIIe au XVIIIe siècle, Château de Perdiguier, Maraussan

Informations pratiques

L’histoire de Perdiguier du XIIIe au XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Château de Perdiguier Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Profitez d’une visite commentée des extérieurs du château et de la tour sud-ouest, ornée de peintures murales des XVIe et XVIIe siècles. Poursuivez votre découverte avec une exposition de maquettes dans la cave du château, les peintures d’Alain Delmas présentées dans la salle d’exposition, puis terminez par une dégustation des vins et des miels du domaine.

Château de Perdiguier Route de Tabarka, 34370, Maraussan Maraussan 34370 Domaine de Perdiguier Hérault Occitanie 06 16 90 51 11 http://www.domaineperdiguier.com Peu après son édification en 1280, la Bastide d’En Auger est acquise par le roi de France Philippe IV Le Bel, puis cédée en 1375 par Charles V de France à son clerc et trésorier général « de la Langue d’Oc » : Jean de Perdiguier. Ce dernier entreprend l’extension de l’édifice. Le corps de bâtiment du XIVe siècle, flanqué de tours rondes, forme, avec les ailes du XVIIe siècle, un vaste quadrilatère agencé autour d’une cour centrale d’où l’on peut admirer les façades classiques.

Des fresques découvertes en 1992 dans la tour sud-ouest sont depuis lors inscrites à l’inventaire des Monuments historiques, ainsi que l’édifice, lui-même inscrit dès la fin des années 1960.

Profitez d’une visite commentée des extérieurs du château et de la tour sud-ouest, ornée de peintures murales des XVIe et XVIIe siècles. Poursuivez votre découverte avec une exposition de maquettes…

© Château de Perdiguier