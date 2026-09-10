L’histoire des femmes dans la médecine, BU santé, Nantes

Informations pratiques

L’histoire des femmes dans la médecine Samedi 19 septembre, 14h00 BU santé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier : à l’approche du déménagement du CHU, les étudiantes du Master Valorisation des Nouveaux Patrimoines ont imaginé un projet autour des femmes en médecine. Un jeu retrace leurs parcours, et sont exposés les portraits de Marie‑Agnès, puéricultrice, et du Dr Moustique, clown hospitalier.

BU santé 9 rue bias Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0253484700 https://bu.univ-nantes.fr/ Accessible PMR

**Atelier** : à l’approche du déménagement du CHU, les étudiantes du Master Valorisation des Nouveaux Patrimoines ont imaginé un projet autour des femmes en médecine. Un jeu retrace leurs parcours,…