L’histoire du Blues Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton
L’histoire du Blues Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton mercredi 26 août 2026.
Capbreton
L’histoire du Blues Festival Tout’art
Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Un voyage au cœur du blues. Cisco tisse un voyage musical où chacune des chansons raconte quelque chose
Un voyage au cœur du blues. Cisco tisse un voyage musical où chacune des chansons raconte quelque chose .
Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75
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English : L’histoire du Blues Festival Tout’art
A journey to the heart of the blues. Cisco weaves a musical journey where each song tells a different story
L’événement L’histoire du Blues Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS
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