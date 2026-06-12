L’histoire du Blues Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton mercredi 26 août 2026.

Capbreton

L’histoire du Blues Festival Tout’art

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Un voyage au cœur du blues. Cisco tisse un voyage musical où chacune des chansons raconte quelque chose

Un voyage au cœur du blues. Cisco tisse un voyage musical où chacune des chansons raconte quelque chose .

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75

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English : L’histoire du Blues Festival Tout’art

A journey to the heart of the blues. Cisco weaves a musical journey where each song tells a different story

L’événement L’histoire du Blues Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS