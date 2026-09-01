L’histoire du château De Dietrich Reichshoffen
dimanche 20 septembre 2026 · Reichshoffen
Informations pratiques
Reichshoffen
L’histoire du château De Dietrich
16 rue du Château Reichshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Partez à la découverte de l’histoire industrielle et familiale du château de Reichshoffen. Sur inscription.
Le château de Reichshoffen est un lieu chargé d’histoire qui a marqué l’histoire de la famille De Dietrich. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites commentées du château, à la découverte de son histoire industrielle et familiale, sont proposées chaque heure par petits groupes. 0 .
16 rue du Château Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 34 49 musee@lacastine.com
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English :
[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Discover the industrial and family history of Reichshoffen castle. Registration required.
L’événement L’histoire du château De Dietrich Reichshoffen a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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