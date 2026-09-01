Informations pratiques

Reichshoffen

L’histoire du château De Dietrich

16 rue du Château Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Partez à la découverte de l’histoire industrielle et familiale du château de Reichshoffen. Sur inscription.

Le château de Reichshoffen est un lieu chargé d’histoire qui a marqué l’histoire de la famille De Dietrich. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, des visites commentées du château, à la découverte de son histoire industrielle et familiale, sont proposées chaque heure par petits groupes. 0 .

16 rue du Château Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 34 49 musee@lacastine.com

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Discover the industrial and family history of Reichshoffen castle. Registration required.

L’événement L’histoire du château De Dietrich Reichshoffen a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte