L’histoire méconnue de la gare imaginée par Monsieur Camille MIRET, Institut Camille Miret, Leyme

Informations pratiques

L’histoire méconnue de la gare imaginée par Monsieur Camille MIRET Samedi 19 septembre, 14h00 Institut Camille Miret Lot

Groupe limité à 30 personnes, prévoir des chaussures adaptées et une gourde. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Et si une gare ferroviaire n’avait jamais vu passer un seul train ?

Au tournant du XXe siècle, Camille Miret, directeur visionnaire et ingénieur centralien, imagine un projet ambitieux : construire une ligne de tramway moderne pour désenclaver l’asile de Leyme et le rendre accessible aux excursionnistes en route vers Rocamadour et Padirac.

Les plans sont dessinés, le Conseil général valide le projet et la gare commence même à sortir de terre. Pourtant, aucun train ne s’y arrêtera et aucun voyageur ne compostera jamais son billet à Leyme…

Institut Camille Miret 375 route de Lacapelle-Marival, 46120 Leyme Leyme 46120 Lot Occitanie 05 65 10 20 30 http://www.icm46.fr [{« type »: « email », « value »: « journeedupatrimoinereservation@icm46.org »}] Abbaye cistercienne du XIIIe siècle, site sur lequel fut créé un établissement de santé mentale en 1835. S’y trouve aujourd’hui le siège de l’Institut Camille Miret qui y gère un hôpital psychiatrique et des structures sociales et médico-sociales. En venant de Figeac, prendre la direction de Lacapelle-Marival puis direction Leyme. En venant de Saint-Céré, prendre direction Leyme. Sur l’autoroute A20, prendre la sortie 56 Labastide-Murat/Figeac, continuer en direction de Figeac puis au rond-point prendre la direction Assier, Lacapelle-Marival. A Lacapelle-Marival, direction Leyme.

Et si une gare ferroviaire n’avait jamais vu passer un seul train ?

©institut camille miret