Informations pratiques

Leyme

Astrolabe, ouverture de la Saison à Leyme Compagnie Kifkif & Astor et La Patronne !

Parvis De L’espace Pierre-Thamié Leyme Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Nous vous invitons à ouvrir le bal de cette nouvelle saison avec un spectacle tout en tendresse et quelques pas de danse.

Forcément décalés.

Nous vous invitons à ouvrir le bal de cette nouvelle saison avec un spectacle tout en tendresse et quelques pas de danse.

Forcément décalés.

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Parvis De L’espace Pierre-Thamié Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr

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English :

We invite you %E0 to kick off this new season with a show full of tenderness and a few dance steps.

Of course, they’ll be a bit off-beat.

L’événement Astrolabe, ouverture de la Saison à Leyme Compagnie Kifkif & Astor et La Patronne ! Leyme a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac