Astrolabe, ouverture de la Saison à Leyme Compagnie Kifkif & Astor et La Patronne ! Leyme
samedi 26 septembre 2026 · Leyme
Informations pratiques
Leyme
Astrolabe, ouverture de la Saison à Leyme Compagnie Kifkif & Astor et La Patronne !
Parvis De L’espace Pierre-Thamié Leyme Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Nous vous invitons à ouvrir le bal de cette nouvelle saison avec un spectacle tout en tendresse et quelques pas de danse.
Forcément décalés.
Nous vous invitons à ouvrir le bal de cette nouvelle saison avec un spectacle tout en tendresse et quelques pas de danse.
Forcément décalés.
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Parvis De L’espace Pierre-Thamié Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78 astrolabe@grand-figeac.fr
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English :
We invite you %E0 to kick off this new season with a show full of tenderness and a few dance steps.
Of course, they’ll be a bit off-beat.
L’événement Astrolabe, ouverture de la Saison à Leyme Compagnie Kifkif & Astor et La Patronne ! Leyme a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Figeac
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