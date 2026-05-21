L’Opéra Éclaté à Leyme la vie de bohème Leyme

Leyme

L’Opéra Éclaté à Leyme la vie de bohème

Centre socio-culturel, 81 rue principale Leyme Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

La vie de bohème d’après l’opéra de Puccini et la pièce d’Henri Murger

Note d'intention

Cela fait plusieurs années que je souhaitais mettre en chantier une version plus intime et surtout plus théâtrale de l’opéra de Puccini que je connais très bien !

J’ai réalisé plusieurs mises en scène de La Bohème, à Poznan en Pologne, à l’opéra de Massy, à l’opéra de Dijon, au festival de Saint-Céré

La vie de bohème d’après l’opéra de Puccini et la pièce d’Henri Murger

Note d'intention

Cela fait plusieurs années que je souhaitais mettre en chantier une version plus intime et surtout plus théâtrale de l’opéra de Puccini que je connais très bien !

J’ai réalisé plusieurs mises en scène de La Bohème, à Poznan en Pologne, à l’opéra de Massy, à l’opéra de Dijon, au festival de Saint-Céré. J’avais déjà la conviction qu’il fallait que je m’attaque à la structure de l’œuvre, non pas pour la dénaturer, mais pour trouver un autre angle d’attaque plus intime et expérimental. Tant pour échapper à l’acrobatie vocale et trouver une forme plus simple, que pour réunir de très jeunes artistes d’horizons variés (théâtre, comédie musicale, lyrique).

Cette infidélité à Puccini est une fidélité à ses états d’âme lorsqu’il écrit dans ses mémoires à la suite d’une lecture au piano de l’ouvrage nous avions le sen=ment d’avoir perdu notre jeunesse.

Le sujet intime, l’initiation à la vie réelle de ce groupe d’amis, la découverte de la finitude, la perte des illusions et des rêves mais sans désespoir, tel est l’axe de travail pour ce projet. Je souhaite dans cet opus, poursuivre le travail que j’ai fait sur la forme opéra pour la rapprocher du théâtre et de la simplicité.

.

Centre socio-culturel, 81 rue principale Leyme 46120 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La vie de bohème based on Puccini’s opera and Henri Murger’s play

Note d'intention

For several years now, I’ve wanted to stage a more intimate and above all more theatrical version of Puccini’s opera, which I know very well!

I have staged several productions of La Bohème, in Poznan (Poland), at the Massy opera house, the Dijon opera house, the Saint-Céré festival, etc

L’événement L’Opéra Éclaté à Leyme la vie de bohème Leyme a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac