Leyme

L’Opéra Éclaté, première édition estivale à Leyme !

81 rue principale Leyme Lot

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif étudiant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

Après plusieurs rendez-vous partagés avec le public leymois dans l’année, Opéra Éclaté franchit une nouvelle étape et propose, pour la première fois à Leyme, trois jours de festival pendant l’été grâce à la municipalité, au Grand-Figeac et aux amis de Leyme

Après plusieurs rendez-vous partagés avec le public leymois dans l’année, Opéra Éclaté franchit une nouvelle étape et propose, pour la première fois à Leyme, trois jours de festival pendant l’été grâce à la municipalité, au Grand-Figeac et aux amis de Leyme. L’événement réunira l’espace Pierre Thamié et le Centre socio-culturel autour d’un même esprit faire circuler les répertoires, provoquer la rencontre et offrir au public rural des propositions exigeantes, populaires et accessibles. Avant et après chaque soirée, un espace convivial permettra aux spectateurs de se retrouver autour d’un verre, de prolonger la rencontre avec les artistes et de faire de ces trois

soirées un véritable moment de partage.

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81 rue principale Leyme 46120 Lot Occitanie +33 7 48 17 04 96 contact@opera-eclate.com

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English :

After several events shared with Leyme?s public during the year, Opéra Éclaté takes a new step and offers, for the first time in Leyme, a three-day festival during the summer, thanks to the municipality, Grand-Figeac and the friends of Leyme

L’événement L’Opéra Éclaté, première édition estivale à Leyme ! Leyme a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac