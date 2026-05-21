Leyme

L’Opéra Éclaté à Leyme le bal du monde

81 rue principale Leyme Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Trois musiciens réunissent leurs sensibilités autour d’un répertoire de musiques du monde et de compostions originales

Trois musiciens réunissent leurs sensibilités autour d’un répertoire de musiques du monde et de compostions originales. Accordéon, violon et contrebasse/violoncelle dialoguent dans une musique chaleureuse où les tradi9ons françaises rencontrent des influences sud-américaines, portugaises et espagnoles.

De la France à l’Amérique du Sud, en passant par le Cap-Vert, ce concert explore l’esprit des danses et bals populaires. Les rythmes invitent naturellement au mouvement chacun peut se laisser porter, écouter, ou même danser si l’envie vient. Une musique vivante et ouverte, à partager librement entre écoute et danse.

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81 rue principale Leyme 46120 Lot Occitanie +33 7 48 17 04 96 contact@opera-eclate.com

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English :

Three musicians unite their sensibilities around a repertoire of world music and original compositions

L’événement L’Opéra Éclaté à Leyme le bal du monde Leyme a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac