Leyme

Marché gourmand et soirée festive à Leyme

esplanade de l’espace Pierre Thamié Leyme Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez en famille vous amuser à Leyme !

La commune de Leyme vous propose une soirée festive avec concerts pop rock, marché gourmand, restauration sur place et buvette

Venez en famille vous amuser à Leyme !

La commune de Leyme vous propose une soirée festive avec concerts pop rock, marché gourmand, restauration sur place et buvette. Cette animation estivale conviviale rassemble habitants et visiteurs autour de la musique et de la gastronomie locale dans une ambiance festive en plein air.

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esplanade de l’espace Pierre Thamié Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 36 60

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English :

Come and have fun with your family in Leyme!

The commune of Leyme offers a festive evening with pop rock concerts, gourmet market, on-site catering and refreshment stand

L’événement Marché gourmand et soirée festive à Leyme Leyme a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Lacapelle Marival