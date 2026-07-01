Balade Coucher de Soleil à Leyme Leyme
jeudi 30 juillet 2026 · Leyme
Informations pratiques
Leyme
Balade Coucher de Soleil à Leyme
Leyme Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Balade gratuite au clair de lune organisée par la commune de 5 à 7 km
Balade gratuite au clair de lune organisée par la commune de 5 à 7 km. Une équipe du village vous accompagne tout au long de cette soirée. Sans réservation.
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Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11
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English :
Free moonlight walk organized by the town, 5 %E0 7 km
L’événement Balade Coucher de Soleil à Leyme Leyme a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lacapelle Marival
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