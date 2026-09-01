L’hiver sera chaud Théâtre musical Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

samedi 26 septembre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

L’hiver sera chaud Théâtre musical

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’hiver sera chaud Théâtre musical



Le dérèglement climatique… on en entend parler tous les jours… que faire ? Isolé·e, on est un peu perdu·e… On flippe… Ensemble, la peur, se transforme en niaque !

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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

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English :

Will this winter be warm? Musical Theater

Climate change? We hear about it every day… what can we do? Isolated, we feel a little lost… We’re freaking out… But together, fear turns into determination!

L’événement L’hiver sera chaud Théâtre musical Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc