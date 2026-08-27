L’homme au masque de Fer – Paul Don Ate Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 21:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 5€ Billetterie en ligne ou sur place.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque.Ouverture de la salle 30 min avant le spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée. En famille

Les Coutures Fendues sont une collection de spectacles narratifs et immersifs imaginée par Otto’s FACTORY. Chaque récit est conté à la lumière des Lucioles, dans une clairière traversée par la musique, les sons, les odeurs, la fumée et le souffle de l’air.Depuis plusieurs années, Paul Don Até invente le monde d’Otto : un univers né des petits signes du quotidien, des souvenirs, des sensations et de ces moments étranges qui nous marquent sans toujours qu’on sache pourquoi.Pour écrire cette nouvelle Couture Fendue, il cherche une histoire réelle qui pourrait entrer en résonance avec cet univers. Passionné d’Histoire, il se tourne alors vers l’une des plus grandes énigmes françaises : l’Homme au Masque de Fer.Au fil de ses recherches, Paul découvre que ce prisonnier sans visage n’est peut-être pas seulement un mystère à résoudre. Cette histoire va peu à peu l’amener à regarder autrement son propre travail, ses souvenirs, son intimité et le monde qu’il crée depuis des années.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689



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